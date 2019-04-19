شكرا لقرائتكم خبر عن لجان التصويت على التعديلات الدستورية بالمحافظات في حماية الجيش والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت المحافظات استعداداتها لاستقبال المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية، على مدار 3 أيام، تبدأ من غد السبت، وتسلمت قوات الجيش والشرطة لجان الانتخابات بالقرى والمدن والمراكز وشهد محيط اللجان إجراءات مشددة لتأمينها، وتم توفير الخدمات وسيارات إسعاف بالقرب منها، كما تم توفير استراحات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ففي القليوبية، أكد المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم جاهزية مقار الاستفتاء لاستقبال المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته ولجان فرعية بجميع الوحدات المحلية، وكذلك غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير التصويت .

وقال «عبدالحليم» إنه تم تزويد اللجان بهواتف أرضية ومولدات كهرباء ومظلات ومقاعد متحركة لتمكين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم وتوفير عنصر نسائى بكل مقر انتخابى للتعامل مع السيدات، وتم التأكيد على وجود «حرم آمن» حول مراكز التصويت لتأمينها بصورة كاملة.

وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، إلغاء الإجازات في جميع القطاعات المعنية بالانتخابات خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتخصيص سيدتين للتفتيش أمام كل لجان الإناث، والانتهاء من أعمال الإنارة والنظافة والتأمين أمام وداخل اللجان.

وفي الإسماعيلية، قالت مصادر مسؤولة بديوان عام المحافظة إنه تم الانتهاء من وضع كافة الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء تم اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لجميع المقار واللجان الفرعية لتيسير عملية المشاركة الجماهيرية في الاستفتاء.

وفي الشرقية، أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب جاهزية مقار الإستفتاء لإستقبال المواطنين للمشاركة في الاستفتاء مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقوات المسلحة وقوات الأمن لاستلام مراكز ولجان التصويت وتوزيع القوات عليها، فضلا عن تجهيز أماكن مبيت للقضاة.

وفي السويس، شهدت مقار اللجان إجراءات مشددة، وتم تجهيز المدارس لاستقبال المواطنين وتزويدها بالخدمات لكبار السن ومتحدي الإعاقة، وحرص عدد من القيادات الأمنية على تفقد اللجان للتأكد من جاهزيتها.

وفي المنيا، تفقد المحافظ اللواء قاسم حسين، عددا من لجان ومقار التصويت للاطمئنان على مستوى التجهيزات بها، والنظافة العامة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة.

وفي الاقصر، تم تسليم كافة المقرات المخصصة للجان الانتخابية لقوات الجيش والشرطة، وتجهيز اللجان بكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية، وقامت قوات الأمن من الجيش والشرطة بعمل كردون أمنى حول المدارس المخصصة للاقتراع وتمشيطها من الداخل والخارج من خلال فرق المفرقعات والحماية المدنية وتأمين كافة اللجان من الخارج.

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وفي قنا، قال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع مقار اللجان الرئيسية والفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة لضمان خروج عملية التصويت بالشكل الجيد، لافتا أنه تم التأكد من نظافة جميع المقار وكفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية بها، بالإضافة إلى عمل استراحات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام المقار الانتخابية.

وفي الفيوم، تسلمت قوات التأمين المشتركة من الجيش والشرطة مقار اللجان ووضعت الحواجز الحديدية أمام المدارس وأماكن تواجد اللجان، وتفقد اللواء خالد شلبي مديرالأمن مقرات اللجان، وتابع تواجد الخدمات السرية وانتشار سيارات الكشف عن المفرقعات وعمل تمشيط بالكلاب البوليسية داخل وأمام جميع اللجان الانتخابية.

وأكد المحافظ اللواء عصام سعد أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المديريات والقطاعات الخدمية وإلغاء جميع الإجازات لرؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات وتم الاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية وتوفير الإضاءة والتهوية وتجهيز استرحات مبيت قوات التأمين من الشرطة والجيش.

وفي بنى سويف، قال المحافظ المستشار هاني عبدالجابر إنه تم التأكد من توفر التجهيزات المطلوبة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والوحدات المحلية والقرى بضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الاستفتاء .

وفي البحر الأحمر، أعلن مرفق الإسعاف بالمحافظة تجهيز جميع سيارات الإسعاف بنطاق المحافظة، لتغطية محيط اللجان أثناء التصويت على التعديلات الدستورية، وقال الدكتور بدوي سعيد، مدير الإسعاف، إنه تم تجهيز 99 سيارة بأماكن مختلفة لتكون بمحيط اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى سيارات لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى للإدلاء بأصواتهم.

وفي شمال سيناء، تسلمت عناصر التأمين المدارس التي سيتم إجراء الاستفتاء على الدستور بها، بعد قيام المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن والجهات التنفيذية المعنية من تجهيزها وإعدادها.

وقامت عناصر التأمين بإنشاء دوائر أمنية حول اللجان، وتمشيط محيطها عن طريق خبراء المفرقعات، وإغلاق الشوارع المؤدية إليها عن طريق المصدات الحديدية، وتحويل مسار السيارات إلى شوارع بديلة.صحة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور

وقال الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق الإسعاف إنه تم تجهيز فرق انتشار سريع للتدخل الفوري عند وقوع أي طوارئ، بجانب توزيع سيارات الإسعاف للتمركز أمام لجان الاستفتاء، مشيرًا إلى أن فرق الانتشار السريع تضم 4 سيارات إسعاف بها أطباء ومسعفون.

وفي الوادى الجديد، أنهت المحافظة كافة الاستعدادات والتجهيزات على مستوى مقار اللجان الانتخابية العامة والفرعية، بالإضافة إلى تجهيز مقار إقامة القضاة رؤساء لجان الاستفتاء .

وشدد المحافظ اللواء محمد الزملوط على تذليل العقبات أمام المواطنين أثناء المشاركة والتوافد على اللجان للاستفتاء على الدستور، وتوفير كراسى متحركة لكبار السن والمرضى أثناء الإدلاء بأصواتهم بجانب تجهيز وتأمين لجنة الاستفتاء التي أنشأت لأول مرة في منطقة شرق العوينات للتيسير على إدلاء أهالى المنطقة وعمال الشركات.

وفي أسوان، قال المحافظ اللواء أحمد إبراهيم، إنه تم تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن والسيدات، وتكثيف أعمال النظافة العامة من داخلها وخارجها علاوة على توفير المظلات ووسائل التهوية والمبردات.