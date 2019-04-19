شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف أسيوط يطالب الأقباط بالمشاركة الإيجابية في استفتاء تعديلات الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، الأقباط على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تجري داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجارى؛ هو حق من حقوق المواطنة؛ داعيا الأقباط بالتوجه إلى مقار اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بعد حضور قداس سبت العازر وحد السعف.

وأضاف الأنبا يؤانس أسقف أسيوط- خلال عظته الأسبوعية ولقائه مساء الخميس، داخل كاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بأسيوط، أنه سوف يتوجه إلى لجنة الانتخابات والإدلاء بصوته بنعم للدستور وذلك باقتناع شديد لما حدث في مصر والأقباط في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الأنبا يؤانس إنه خلال الاجتماع مع الأباء الكهنة بإيبارشية أسيوط، السبت الماضي، تحدثوا عن الأماكن الجديدة التي تم الصلاة بداخلها وهذا لم يحدث من قبل، مؤكدا أنه لزاما علينا رد الجميل لمصر والخروج والمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على الدستور؛ مضيفا:«لقد تحدثت مع احد المسئولين وقولت له انني سوف أصلي لكي تكون المشاركة الإيجابية بنعم للدستور بإيبارشية أسيوط على أعلي مستوى وأصلي من كل قلبي علشان ربنا يفرح قلبي بالمشاركة الإيجابية».