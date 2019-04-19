شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول الهجرة بالتعاون مع السفارة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام مؤتمر دولي حول الهجرة بمشاركة وزراء ودبلوماسيين وشخصيات دولية رفيعة المستوى من مصر وفرنسا وعدة دول عربية وأوروبية ومن منظمات دولية والاتحاد الأوروبي.

وينظم المؤتمر الذي ينطلق تحت عنوان «الهجرة الدولية – الرؤية والتحديات»، الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون، تحت رعاية جامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، والمنظمة الدولية للهجرة، والسفارة الفرنسية بالقاهرة.

ويشارك في المؤتمر، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري السابق والرئيس السابق للمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي، والبروفيسور ايف دوديه استاذ فخرى بجامعة باريس ورئيس اكاديمية القانون الدولي بلاهاي، وميشيل كارييه منسق البرامج بإدارة الشؤون السياسية والحوكمة الديمقراطية بالمنظمة الدولية للفرانكفونية، والسفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك – الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الشؤون القانونية.

Advertisements

والمستشار د. تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون، والدكتور مفيد شهاب- وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى سابقًا، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري)، والوزيرة فايزة أبوالنجا- وزيرة التعاون الدولي السابق، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي)، والوزير عمرو موسى- وزير الخارجية السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبدالاله- الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، والرئيس السابق لجامعة الاسكندرية، والسفير آلان ديجاميه، الممثل الدائم السابق لفرنسا بالأمم المتحدة بنيويورك والسفير السابق لفرنسا بالقاهرة.

والعميد ابراهيما فال وزير الخارجية السابق بالسنغال، ونائب الامين العام السابق للامم المتحدة، والدكتور عبدالعزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وانيتولي كازادي المستشار الديبلوماسي السابق للأمين العام للفرانكفونية، ومحمد أوجار، وزير العدل بالمملكة المغربية، وجان دى بوا جوديسون، الرئيس الشرفى لجامعة مونتسكيو بوردو، ورئيس سابق لوكالة الجامعات الفرانكفونية، والسفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والمستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفونيين، وجرجس إبراهيم عبدالنور مدير الحسابات الجمعية.

ويشارك بالجلسات الخاصة بموضوع الهجرة السفيرة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارميلا جودو- المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة، والدكتور عبدالعزيز التويجري- المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والبروفيسور ايمانويل ديكو- الاستاذ الفخري بجامعة باريس)، والسفير منصف بعثي- سفير سابق، ورئيس الجمعية التونسية للامم المتحدة، وكريستينا ميجو- نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، والبروفيسور ليلى لنكرنى- أستاذة القانون العام بجامعة بورجوني فرانس كونتيه، ومسمير جيو- محام بنقاباتي باريس والكاميرون، والسفير ايفان سوركوس- رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، وبليرتا اليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر، وقيدار أيوب- مسؤول أول التنسيق الإقليمي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.

ويهتم اليوم الأول الافتتاحي للمؤتمر بمسيرة الدكتور بطرس غالي واسهاماته الفرانكفونية، ويشهد اليوم الأول عدة جلسات حول الدبلوماسي المصري الراحل تأتي أبرزها بعنوان: «بطرس بطرس غالي من المنظمة الدولية للأمم المتحدة إلى المنظمة الدولية للفرانكفونية»، ويختتم اليوم بحفل استقبال بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة.