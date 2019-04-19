شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تخصيص أتوبيسات لنقل المواطنين إلى لجان الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تخصيص أتوبيسات تابعة لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والإدارات المركزية على مستوى المحافظة، لنقل المواطنين إلى لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم، تيسيرًا على المواطنين، خاصة أن أول أيام الاستفتاء عطلة أسبوعية للمصالح الحكومية.

Advertisements

وأكد المحافظ توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من أبناء مركزي الشيخ زويد ورفح من المقيمين في تجمعات بالعريش وبئر العبد إلى لجان الاستفتاء في مدينة الشيخ زويد للمشاركة في الاستفتاء على الدستور.. داعيًا المواطنين ممن لهم صوت انتخابي إلى الخروج إلى اللجان والاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور .. مشيرًا إلى وجود 11 لجنة عامة في مراكز وأقسام المحافظة و49 مركزا انتخابيًا تضم عدد 61 لجنة فرعية مقيدًا بها 263 ألفا و157 صوتًا انتخابيًا.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع محافظة الإسماعيلية لقيام المنقولين من الشيخ زويد ورفح من المقيمين في تجمعات غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في أقرب لجنة بقرية جلبانة في محافظة الإسماعيلية.. مشيرًا إلى تخصيص مندوب من المحافظة لتوجيه المواطنين من المنقولين من رفح والشيخ زويد المقيمين في تجمعات بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم في أقرب لجنة انتخابية.

تابع المحافظ أنه تم عقد اجتماعين رئيسيين في ديوان عام المحافظة لمناقشة كافة الترتيبات وتوزيع المهام والتعليمات الإدارية لكل جهة، فضلًا عن جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.. مؤكدًا أن استعداد المحافظة للاستفتاء على الدستور يختلف عن أي محافظة أخرى، فاستعداد شمال سيناء غير تقليدي وغير نمطي.