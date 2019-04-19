سكرتير عام القليوبية يتققد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عواد أحمد، سكرتير عام محافظة القليوبية، الجمعة، والمهندس حمدي سلامة، رئيس مجلس مدينة بنها، والعميد حسين جندية، مأمور مركز بنها، واللواء حازم ابو الذهبى، مساعد مدير الأمن، جولة تفقدية على اللجنة العامة للفرز ولجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

من جانبه قال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته ولجان فرعية بجميع الوحدات المحلية، وكذلك غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات التي تعترضها وإعداد تقارير يومية على مدار 3 أيام وحتى انتهاء عملية التصويت بالكامل .

وأضاف عبدالحليم أنه تم تزويد اللجان بهواتف أرضية ومولدات كهرباء ومظلات ومقاعد متحركة لتمكين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم كما تم توفير أماكن لمبيت القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء والقوات المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية وتوفير عنصر نسائى بكل مقر انتخابى للتعامل مع السيدات وتوفير عوامل الأمن والسلامة بجميع اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

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وأشار إلى أنه تم التأكيد على وجود «حرم آمن» حول المراكز الانتخابية لتأمينها بصورة كاملة والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وسلامة أبواب المقار ونوافذها وتزويدها بالأبواب الحديدية لتأمين صناديق الاقتراع وحتى تمر عملية التصويت بسلام .

سكرتير عام القليوبية يتققد لجان الاستفتاء والفرز ببنها

سكرتير عام القليوبية يتققد لجان الاستفتاء والفرز ببنها

سكرتير عام القليوبية يتققد لجان الاستفتاء والفرز ببنها

ووجه«مرزوق» بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لمتابعة كافة التجهيزات اللازمة بالمواقع الاستفتائية على مستوى المحافظة سواء باللجان العامة أو الفرعية حتى انتهاء أعمال الفرز.

وأوضح أن عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة عامة و664 لجنة فرعية مستعدة لاستقبال عدد 3016521 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة، بالاضافة إلى الاستعداد لاسقبال الناخبين الوافدين من خلال 16 مقرا انتخابيا بقسم اول بنها و8 مقرات بقسم ثانى بنها و72 مقرا بمركز شرطة بنها، وكذلك 38 مقرا بقسم اول شبرا الخيمة غرب و31 مقرا بقسم ثانى شبرا الخيمة شرق و25 مقرا بمركز كفر شكر و100 بمركز طوخ و6 بقسم قها و22 بقسم قليوب و43 بمركز قليوب و81 بمركز شبين القناطر و49 بمركز القناطر الخيرية و7 وبقسم شرطة الخانكة و10 بقسم شرطة العبور و11 بقسم شرطة الخصوص.

وأشار إلى أنه سيتم توفير وسائل مواصلات بكل مدينة للتيسيرعلى المواطنين في الوصول إلى لجان الاستفتاء بالمراكز والمدن والقرى والاستعدادات التامة بإسعاف ومستشفيات المحافظة مع دعوة جميع ابناء المحافظة إلى الإدلاء برأيهم في العرس الديمقراطى وضرورة الوعى بأهمية المشاركة.



وناشد المواطنين النزول والمشاركة في الاستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة في هذا العرس الديمقراطي، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في نسب التصويت.