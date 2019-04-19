شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تنهي استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية بتجهيز 588 مركزًا انتخابيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة أنهت كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستبدأ السبت وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف أنه تم تجهيز 588 مركزا انتخابيا لاستقبال 3 ملايين و361 الفا و337 ناخبا بكافة مراكز المحافظة بمراكزها التسعة موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية.

واعلن المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية للإشراف على متابعة كافة الإجراءات اللازمة وكذلك تشكيل غرفة عمليات فرعية لتنفيذ كافة التوجيهات والتعليمات الصادرة من غرفة العمليات المركزية .

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ووجه المحافظ، خلال اجتماع عقده، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة خلال فترة اجراء الاستفتاء، وإلغاء الإجازات للمسؤولين كل في نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة مع الجهات الأمنية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات الاستفتاء.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع رجال قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن بشأن خطة استلام المراكز واللجان الانتخابية وتوزيع القوات وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإزالة أية إشغالات أو تشوينات حول المراكز واللجان الانتخابية.

كما وجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمرور على اللجان والتأكد من مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه للسيدات ووسائل الحماية المدنية وحنفيات الحريق، مع توزيع المولدات الكهربائية بشكل يتيح التغلب على أية مشكلات في الكهرباء فور حدوثها.

وأكد المحافظ ضرورة خروج عملية الاستفتاء بالشكل اللائق، وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، والتنسيق بين كافة المسؤولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول.