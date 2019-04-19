شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط مصر يختتمون قداسات صوم الـ55 بجمعة ختام الصوم وصلاة القنديل العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أقباط مصر الأرثوذكس، الجمعة، بصلوات قداس جمعة ختام الصوم الكبير، ويعتبر اليوم ختام صوم الـ55 يوما، ويبدأ السبت ترتيبات الأسبوع الأخير قبل عيد القيامة أو ما يسمى بسبوع الآلام، والذي يعقبه الأحد الاحتفال بدخول السيد المسيح إلى أورشليم ويسمى بأحد السعف أو أحد الشعانين، وبعدها أسبوع الآلام المقدس، أقدس أيام العام لدى الأقباط والمسيحيين عموما.

والصوم الكبير يستمر 55 يومًا وينتهي بعيد القيامة المجيد ويعد ختام الصوم الذي يحتفل به الأقباط.

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وقال مصدر كنسي إن هذه الجمعة سميت بهذا الاسم لأن بها ينتهي الصوم الأربعيني، أي أربعين يوما، وتتغير في هذه الجمعة طقوس الصلوات عن باقي الجمع فتصلي الكنيسة الأرثوذكسية صلوات طويلة تبدؤها بصلوات القنديل العام أو ما يعرف بمسحة المرضى.

وكشف المصدر الكنسي أن الكنيسة الأرثوذكسية تصليه مرة واحدة في السنة واختارت له يوم جمعة ختام الصوم الكبير لتعمله مثل القداس وسمي القنديل العام، وفيه يصلي على كل المرضى من المصلين.

كما يحتفل الأقباط صباح الأحد بعيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم بالقدس ويسمى هذا العيد بأحد الشعانين أو السعف، ثم تستمر الاحتفالات بأسبوع الآلام ثم الخميس المقبل بخميس العهد والجمعة بجمعة الآلام العظيمة، ثم سبت النور وأحد القيامة ويعقبه شم النسيم يوم الاثنين الذي يحتفل به المصريون جميعاً.