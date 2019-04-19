شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لجنة مدرسة شهيد السلام الثانوية بمدينة كفرالشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكداً أن كفرالشيخ استعدت بنسبة 100% حيث اطمأن على جاهزية اللجنة بمشاركة الأجهزة المعنية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والمقدم أبوالفتوح زكى، مدير تراخيص المرور، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقام المحافظ بمراجعة الاستعدادات النهائية بالمدرسة لإجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشدداً على رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات من محيط اللجان، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع الأجهزة المختلفة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

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كان المحافظ قد أعلن رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها أيام السبت، والأحد، والإثنين 21، و22، و23 إبريل 2019، مطلع هذا الأسبوع، وعملية تجهيز المقار الانتخابية، وفتح المحاور المرورية لتسهيل عملية السير والحركة للجان، وإزالة أي معوقات أمام اللجان وهي أكثر مسؤولية على الوحدات المحلية لكل مركز ومدينة وقرية، بالإضافة إلى تمركز سيارات إسعاف في كل اللجان لتغطيتها، وتقديم التسهيلات لنقل الحالات غير القادرة من خلال طلبهم على التليفونات المخصصة لذلك وإرسال وسيلة لنقلهم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وإنهاء كافة الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية وتجهيز كافة مقرات اللجان «الرئيسة والفرعية» من حيث النظافة، وكفاءة المرافق، والإضاءة الداخلية، والخارجية للمقرات، والمظلات، وتأمين حرم اللجان، وكراسى لذوى الاحتياجات الخاصة، ومحولات الكهرباء، ووسائل نقل لكبار السن وغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة، ووضع الخطط اللازمة لتأمين المقار وتجهيزها والإقامة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة للمسؤولين عن تأمين تلك المقار، والتأكد من توفير كافة اللوجيستيات اللازمة لها، وضرورة إزالة أي إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية، وتأمين حرم اللجان، ونشر سيارات إطفاء وإسعاف في محيط اللجان لتكون مستعدة لأى طوارئ على مدار الـ24 ساعة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتذليل كافة العقبات وحل المعوقات على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في 526 مركزا انتخابيا بـ14 لجنة عامة و579 فرعية، بإجمالى عدد الناخبين مليونين و186 ألفا و410 ناخبين وناخبات.

فيما دعا المحافظ جموع الناخبين لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مبادرة بعنوان «انزل وشارك دي بلدك» بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكداً أن دور أجهزة المحافظة توفير كافة اللوجستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة، وضمان ممارسة المواطن حقه الدستورى في الإدلاء بصوته بسهولة ويسر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيراً إلى تكاتف كل الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة لضمان سلامة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أن كفرالشيخ ستكون من أولى المحافظات مشاركةً بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة والأجهزة الرقابية بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة في فرض الأمن وسيادة القانون، وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة بالمحافظة.