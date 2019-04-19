شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يعقد لقاء مع مهندسي الصعيد بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والوفد المرافق له من أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مقر معمل «شنايدر إليكتريك» بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط.

وقال نقيب مهندسي مصر خلال لقائه المفتوح مساء الجمعة مع مهندسي صعيد مصر بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والذي بدأت فعالياته بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الوطن، إن عدد المهندسين في مصر وصل إلى أكثر من 750 ألف مهندس، لافتًا إلى أنهم يواجهون أعباء كثيرة، موضحًا أنه تم عمل دراسات اكتوارية من أجل زيادة المعاشات والتي تكلف النقابة مبالغ ضخمة حيث تكلف خزينة النقابة نحو 82 مليون جنيه شهريًا، منوهًا إلى أن النقابة كانت تواجه عجزًا في المصروفات والإيرادات.

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وتمكنت النقابة في عام واحد من تعويض تلك الفروق رغم ارتفاع العجز التراكمي لنحو 600 مليون جنيه، وسعيًا من مجلس إدارة النقابة في تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين وأسرهم والرقي بها اتجهت النقابة لتعديل القانون الموجود منذ عام 1974، وستتولى النقابة ما تراه مناسبًا لتعديل القانون وتقديمه لجهة الاختصاص مع الوضع في الاعتبار أن يكون القانون متوائمًا ويحافظ على مقدرات الوطن.

وأضاف المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم، نقيب مهندسي أسيوط، أن النقابة الفرعية تعمل حاليًا على تطوير المقر الخاص بها وناديها، وذلك استجابة لدعوات المهندسين وتطلعاتهم، وأنه تم عرض مقترح التطوير على مجلس الإدارة، وسيتم عرضه على النقابة العامة واستقطاب مؤسسات تساهم في عمليات التطوير المقرر تنفيذها بالنقابة الفرعية بأسيوط.

وأكد المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، أن النقابة الفرعية بأسيوط كانت وما زالت تعمل من أجل النهوض بالمهنة وأعضائها بكافة محافظات الجمهورية.