شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نبيلة مكرم: لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي في التصويت بالخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة استعدت لمتابعة سير عمليات التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والرد على استفسارات المصريين بالخارج.
وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها اليوم الجمعة، عبر فضائية TeN، أنها فوجئت بزيادة الإقبال الكبير من المصريين على استفتاء الدستور بالخارج منذ الصباح الباكر.
وتابعت أن فريق العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة له دور لتوعية المصريين بالخارج بإجراءات عمليات الاقتراع.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة وضعت على موقعها الرسمي خريطة للقنصليات التي يمكن أن يصوت بها المصريون بالخارج، لافتة إلى أن هناك تعاونا مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مهمة تصويت المصريين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أنه لا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية في عملية التصويت بالخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نبيلة مكرم: لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي في التصويت بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.