شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نبيلة مكرم: لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي في التصويت بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة استعدت لمتابعة سير عمليات التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والرد على استفسارات المصريين بالخارج.

وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها اليوم الجمعة، عبر فضائية TeN، أنها فوجئت بزيادة الإقبال الكبير من المصريين على استفتاء الدستور بالخارج منذ الصباح الباكر.

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وتابعت أن فريق العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة له دور لتوعية المصريين بالخارج بإجراءات عمليات الاقتراع.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة وضعت على موقعها الرسمي خريطة للقنصليات التي يمكن أن يصوت بها المصريون بالخارج، لافتة إلى أن هناك تعاونا مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مهمة تصويت المصريين بالخارج.

وأكدت الوزيرة أنه لا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية في عملية التصويت بالخارج.