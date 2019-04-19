شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف فى النمسا على المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة مصر فى فيينا اليوم الجمعة أن تصويت الجالية المصرية في النمسا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، "جاء إيجابيا" في يومه الأول.

وأوضحت السفارة المصرية في فيينا أن عملية الاقتراع تمت في هدوء وسلاسة وأجواء طبيعية.

وأعرب مشرفون على الاستفتاء – فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا – عن رضائهم الكامل عن مستوى مشاركة المصريين في الاستفتاء، متوقعين أن تكون نسبة التصويت والمشاركة أعلى يومي السبت والأحد المقبلين بسبب عطلة نهاية الاسبوع في النمسا.

يذكر أن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج اتسمت في يومها الأول باهتمام وبتسهيلات جيدة من السفارة المصرية فى فيينا باشراف من السفير عمر عامر والقنصل العام محمد فرج وأعضاء البعثة. وتتواصل عملية التصويت يومي غدا وبعد غد.

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