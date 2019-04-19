شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تزايد إقبال المصريين فى جنيف للمشاركة فى التصويت على التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر القنصلية المصرية فى جنيف ، تزايد الإقبال من قبل أعضاء الجالية المصرية ، للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية، بعد أن تم فتح باب التصويت.



المصريون يشاركون فى أولى أيام الاستفتاء على الدستور



جانب من مشاركة المصريين فى الاستفتاء على الدستور

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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أبناء الجالية المصرية فى جنيف أمام مقر التصويت فى الاستفتاء



المصريون فى جنيف يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء