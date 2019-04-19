شكرا لقرائتكم خبر عن الجاليات المصرية تتوافد على السفارات فى افريقيا للتصويت على التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الدقائق الأولى لفتح لجان التصويت على الاستفتاء للتعديلات الدستورية، توافد المصريون فى دول القارة السمراء، على مقار السفارات للمشاركة فى التصويت .

وافتحت اللجنة الانتخابية في سفارة جمهورية مصر العربية في "ريتوريا" أبوابها لاستقبال أبناء الجالية المصرية في "جنوب أفريقيا" في التاسعة من صباح اليوم 19 أبريل، وأكد السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا"، أن السفارة المصرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة في إطار دورها بالعمل على تمكين المواطنين المصريين المقيمين في "جنوب أفريقيا" من التصويت، وأن السفارة المصرية وأعضاءها في استعداد كامل لاستقبال أبناء الجالية المصرية أيام التصويت، كما أشار إلى أنه تم التواصل مع السلطات المعنية في "جنوب أفريقيا" وإبلاغها بموعد إجراء الاستفتاء وتوقيتات التصويت، لضمان تأمين عملية التصويت وتيسيرها في محيط السفارة.

وحول دعوة أبناء الجالية المصرية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قال "عيسى" أن دور السفارة يأتي في إطار إعلام الناخبين وتقديم المعلومات الخاصة بآلية التصويت، وتوعيتهم بأهمية المُشاركة السياسية، مُشيراً إلى أن السفارة قد أصدرت إعلاناً بالأمس أوضحت فيه مواعيد التصويت وكيفيته، والتأكيد على أهمية مطالعة التعديلات الدستورية والانخراط بفاعلية في عملية الاستفتاء وممارسة الحق في إبداء الرأي وفقاً لما كفله الدستور المصري، منوهاً بأنه تم نشر الإعلان على صفحة السفارة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفى اثيوبيا، صرح أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى أثيوبيا، بأن اللجنة المشكلة بالسفارة لتصويت المصريين المقيمين في أثيوبيا والمتواجدين فيها للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، بدأت أعمالها في التاسعة صباح اليوم وفقاً لتعليمات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وبدأ المصريون أبناء الجالية المصرية في أديس أبابا والمدن الأثيوبية الأخري في التوافد علي مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني منذ بدء أعمال اللجنة، وظهر الحرص من أبناء الجالية المصرية علي المشاركة في أعمال التصويت في انسيابية وبحس وطني بالغ.

ووفر أعضاء اللجنة المشكلة بالسفارة، كافة التسهيلات للمواطنين لتيسير أدلائهم بالأصوات وممارسة حقوقهم الدستورية وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بذلك الصدد.

وقالت السفيرة المصرية ، لدى السنغال نهى خضر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، إن عدد المصريين المسجلين بالسفارة 45 شخص مقيم فى السنغال، إلا أن المتوقع حضور 100 مصرى ، ممن يعملون بشكل مؤقت فى الشركات المتعددة الجنسيات ، أو الصيادين المترددين على داكار، مشيرًا إلى أن الأجواء الاحتفالية بدأت بإذاعة الأغانى الوطنية المصرية.

كما قال سفير مصر لدى موريتانيا أحمد سلامة ، إن عمليات الاقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تجرى فى موريتانيا بشكل منتظم وبسهولة ويسر.

وأضاف سلامة فى تصريح صحفى له عقب بدء عملية الاقتراع فى السفارة المصرية بنواكشوط إن بداية التصويت انطلقت بشكل مبكر وشهدت توافد عدد كبير من الناخبين، وستتواصل حتى الأحد المقبل.

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وأوضح السفير سلامة ، أن السفارة المصرية لدى موريتانيا استعدت لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وشكلت لجنة للإشراف على العملية وأخطرت كل أبناء الجالية بالمواعيد التى هى منشورة بشكل مكثف لضمان خروجها بالشكل اللائق والمأمول، لافتا إلى أنه تم ترتيب العملية وتسهيل مشاركة أبناء الجالية فى عملية الاقتراع.

وأعرب ناخبون ، من أبناء الجالية المصرية فى نواكشوط عن سعادتهم بأداء واجبهم الانتخابى مؤكدين ثقتهم فى المشاركة الفاعلة فى الاستفتاء ، فيما أدلى المصريون فى تشاد، صباح اليوم، الجمعة، بأصواتهم خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة فى العاصمة التشادية ندجامينا، وخاصة بعثة الأزهر الموجودة هناك.





واستقبلت السفارة أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الواجب الوطنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفى أنجولا، بدأ المصريون المتواجدين فى أنجولا تصويتهم على التعديلات الدستورية داخل مقر السفارة المصرية في العاصمة لواندا ، وكان أعضاء اللجنة البعثة الدبلوماسية المشرفة على الاستفتاء، برئاسة السفير خالد عبد الرحمن في استقبال المواطنين المصريين الراغبين فى الإدلاء برأيهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.