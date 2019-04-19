الارشيف / أخبار مصر

مصريون يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء بتركيا وكوريا الجنوبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصريون يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء بتركيا وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شباب مصر هم ثروتها وحائط صد لها فى الداخل والخارج، فالبرغم من بعد المسافات حرص عدد من النماذج المصرية الشابة على النزول للمشاركة فى الاستفتاء فى تركيا وكوريا الجنوبية حيث لم يمنعهم بعد المسافات من أداء واجبها تجاه الوطن.

وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصريون يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء بتركيا وكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا