القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى لمستشفى 57357

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‬ استمراراً لدور القوات المسلحة الرائد فى المجال الإنسانى وتحقيقاً لمسئولياتها الإجتماعية، نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة لمستشفى سرطان الأطفال (57357) . بدأت الزيارة باستماع الطلبة لمحاضرة عن مستشفى سرطان الأطفال والتعريف بما تقدمه من خدمات علاجية متطورة، و قام الطلبة بجولة تفقدية للمبنى الجديد بالمستشفى، والمرورعلى غرف الأطفال المرضى وتوزيع الهدايا عليهم. وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك شارك طلبة الكليات العسكرية وطلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة الأطفال المرضى فى تعليق زينة رمضان بأدوار المستشفى المتعددة لإدخال البهجة على قلوب الأطفال. Advertisements تأتى تلك الزيارة فى إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم المشروعات الصحية ذات البعد الإنسانى ومساندة مستشفى سرطان الأطفال ودعم جهودها للتخفيف عن الأطفال من المرضى ورفع روحهم المعنوية من أجل زيادة معدلات الشفاء بالمستشفى.

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