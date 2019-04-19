شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المصريون بأفغانستان حرصوا على المشاركة بالاستفتاء رغم الحالة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج وفى كل دول العالم حريصون على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكدت وزيرة الهجرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجالية المصرية فى باكستان رغم قلة عددهم والحالة الأمنية هناك كانوا حريصين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تلقت 62 استفسارا حتى الآن، ولازال المصريين يتوافدون على مقرات السفارات والقنصليات حتى الآن.
وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
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