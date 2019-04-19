وزيرة الهجرة مُشيدة بإقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء: "صورة جميلة ومضيئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أسامة عبد الكريم:

تصوير: أحمد حسين:

أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإقبال الجاليات المصرية في الخارج على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت مكرم في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن "الإقبال يزداد وصورة جميلة ومضيئة، إحنا وصلنا للمصريين في إفريقيا، في تشاد والكاميرون، الكل حريص على المشاركة بصوته".

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وأوضحت مكرم أن المصريين في أفغانستان من "النماذج الجميلة فبرغم الحالة الأمنية غير المستقرة، جاءوا للإدلاء بأصواتهم".

وتابعت: "والمصريون في الجابون كذلك، الصورة الجميلة التي نصدرها للعالم الخارجي، وفريق عمل الوزارة يعمل على قدم وساق منذ الصباح والمساء من أمس في أستراليا ونيوزيلندا، ينقل الصور المضيئة من مشاركة السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات والشباب".