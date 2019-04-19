مرصد الكهرباء: 21 ألفا و350 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الجمعة 21 ألفا و350 ميجاوات، ولفت إلى أنه لم يتم أمس الخميس أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 22 ألفا و 850 ميجاوات مقابل 24 ألفا و 600 ميجاوات أمس الخميس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و 200 ميجاوات.

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ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و 45 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.