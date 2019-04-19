جامعة القاهرة تتهم قنوات إخوانية بمهاجمة الخشت بعد تشجيعه للتصويت في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

اتهمت جامعة القاهرة، قنوات إخوانية ومواقع تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمهاجمة رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت عقب قراراته في الحفل الغنائي الذي نظمته الجامعة للمطرب محمد حماقي الثلاثاء الماضي حول الإعفاء من المصروفات الدراسية ومنح درجات رأفة للطلاب.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنه "فور الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية قامت قنوات الإخوان الفضائية ومواقعهم على مواقع التواصل الاجتماعي المنطلقة من قطر وتركيا بمهاجمة رئيس جامعة القاهرة نظرا للتيسيرات التي قدمها للطلبة للتشجيع على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

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وأضاف البيان: "الإخوان والمعارضون أزعجهم حالة الاستجابة العالية من حشود الطلاب التي بلغت 70 ألف طالب لهتاف رئيس الجامعة (تحيا مصر) رمز الدولة الوطنية الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وهي حالة غير مسبوقة في جامعة القاهرة أن يطلق جمع طلابي بهذا العدد هتاف (تحيا مصر)".

وأضافت: "للأسف انساق البعض وراء هجوم الإخوان ومن ناصرهم، دون تبين للمقصد من الحشد الطلابي غير المسبوق، وهو رفع الحالة المعنوية للطلاب ونشر الأجواء الوطنية للتشجيع على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

وأشارت الجامعة إلى أنها لاحظت نشر بعض المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة بشأن تلك التصريحات، وأكدت أنها "لن تتأخر في أي وقت عن اتخاذ قرارات للتيسير عن أبنائها من الطلاب والعاملين وأعضاء التدريس كلما تيسر لها ذلك، وطالما جاء ذلك في إطار القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص".​