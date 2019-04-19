مستقبل وطن: إقبال على التصويت في القنصلية المصرية بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

رصدت غرف عمليات حزب مستقبل وطن لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، إقبالًا كبيرًا خلال التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالقنصلية المصرية بدبي، وذلك في أول أيام الاستفتاء وسط احتفالية مصرية بالتنورة.

جاء ذلك في بيان للحزب اليوم الجمعة.

وانطلقت اليوم الجمعة، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، حتى الأحد المُقبل الموافق 21 أبريل.