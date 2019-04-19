وفد "مستقبل وطن" يلتقي الجالية المصرية بالسعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

التقى وفد حزب "مستقبل وطن"، المُشكل من محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قيادات ورموز الجالية المصرية بالسعودية؛ في إطار الجولة الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج؛ لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدينة الرياض.

وعقد "حسين والسلاب" لقاءً ضم قيادات وأعضاء الجالية وممثلي بعض الجمعيات المصرية بالسعودية، وذلك بمقر الملحقية الثقافية المصرية وبحضور الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري بالسعودية.

وتناول اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن بعض الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الأربع سنوات الماضية، بحسب بيان اليوم.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، أن المصريين في الخارج هم أيقونة الوطنية المصرية وأن الجالية المصرية بفرنسا قدمت وما زالت تقدم الكثير من المواقف الوطنية الداعمة للدولة المصرية.

وأضاف حسين أن التعديلات الدستورية الحالية ليست بدعة، لكنها ضرورة حتمية هدفها الأساسي معالجة الثغرات التي ظهرت فور تطبيق الدستور الحالي، مشيراً إلى أن الدستور المصري شهد العديد من التعديلات في المراحل الزمنية المختلفة من عمر الدولة المصرية وذلك وفقاً لما تتطلبه الظروف التي تمر بها الدولة لتحقيق مصالحها العليا، كما أن 90% من دول العالم دساتيرها تم تغييره مرات عديدة في دول العالم، كالدستور الأمريكي والفرنسي والألماني والصيني وغيرها من الدول.

وأوضح حسين أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني لا يجب التراخي عنه.

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من جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إن ما تم في مصر من إنجازات جعل العالم ينظر إلى الدولة المصرية نظرة تقدير واحترام، وأن هذه المشروعات تم إنجازها بتخطيط وتنفيذ السواعد المصرية، وبأموال المصريين .

وأشار السلاب إلى أن المواد المقترح تعديلها تهدف في الأساس إلى معالجة أوجه القصور التي ظهرت عند تطبيق دستور 2014، مؤكدا أن المواطن هو الوحيد صاحب الحق في إقرار التعديلات من خلال الموافقة عليها.

وأكد السلاب على ثقته في قدرة المواطن المصري على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التي قدمها في الاستحقاقات الدستورية السابقة، وآخرها انتخابات الرئاسة العام الماضي.

كما أكد الدكتور أشرف العزازي الملحق الثقافي على الدور المهم للجالية وضرورة مشاركتهم في كافة، الاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى أهمية المشاركة في الاستفتاء كحق دستوري للمواطن المصري.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بدأ جولاته الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، خلال وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوا الأمانة العامة.

وتأتي تلك الزيارة في ختام جولة خارجية شملت 8 دول عربية وأوروبية، منها الكويت والإمارات وسويسرا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.