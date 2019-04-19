"مستقبل وطن": عقد 2600 مؤتمر وندوة عن التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت دينا عبدالكريم، أمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يستعد لمتابعة أعمال سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في كافة المحافظات، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت في تصريحات اليوم الجمعة، أنه الحزب عقد خلال الفترة الماضية ما يقرب من 2600 مؤتمر على مستوى الجمهورية، بخلاف الندوات التثقيفية والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والجولات في كافة المحافظات؛ لحث المواطنين على المشاركة وشرح التعديلات وأهميتها لاستقرار الدولة، واستكمال خطط ومشروعات التنمية خلال المرحلة القادمة.

وأضافت أن الحزب يعلي المصلحة العامة، مؤكدة دعمها للدولة في فترة تحتاج إلى نجاح المجموعة وليس نجاح الفرد، مشيرة إلى أن المؤتمرات والندوات ناقشت أهمية المشاركة الإيجابية في الحوارات المجتمعية للتعديلات الدستورية، وأهمية التوعية بالمخاطر والمؤامرات التى تتعرض لها مصر من الخارج.