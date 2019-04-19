الداخلية تحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بـ"بكرة أحلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طرح قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أغنية جديدة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

الأغنية بعنوان "بكرة أحلى"، ألحان محمد رحيم، وغناء محمد عدوية، وأحمد شيبة، وأمينة، وشذى، وياسمين علي، وإخراج ياسر سامي بمشاركة الفنان محمد هنيدي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري (السبت والأحد والإثنين).

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ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، المواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.