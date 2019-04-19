(س/ج) عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

ساعات قليلة وينطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل الجاري.

ويرصد "الخليج 365" بعض المعلومات الهامة المتعلقة بعملية الاستفتاء:

كم عدد المسجلين في كشوف الناخبين؟

يبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين نحو 61 مليون ناخبٍ

كم عدد النساء في كشوف الناخبين؟

30 مليونًا و446 ألفًا و134 ناخبًا

ما هي المحافظة التي بها أكبر عدد من الناخبين؟

القاهرة

هل يحق للناخب التصويت في غير موطنه؟

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يحق لأي ناخب التصويت في غير موطنه، فالهيئة الوطنية للانتخابات أعدت كشوفا للوافدين في كل لجنة وكذلك صندوق خاص ببطاقات اقتراع الوافدين.

هل يحق لأي مسافر التصويت في لجنة المطار؟

يمكن للمسافرين التصويت داخل لجان المطار، شرط أن يكون المسافر مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ولديه بطاقة رقم قومي أو جواز سفر متضمنًا الرقم القومي.

هل يحق للناخب التصويت في غير موطنه الانتخابي داخل محافظته؟

لا يحق لأي ناخب التصويت في غير موطنه الانتخابي (لجنته) داخل محافظته.

للتعرف على لجنتك الانتخابية، اضغط هنا.

هل يحق للناخب التصويت ببطاقة هوية منتهية؟

قال المستشار علاء فؤاد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن للناخب التصويت ببطاقة هوية (بطاقة رقم قومي) منتهية الصلاحية.

ماذا عن الذي يعملون في المشروعات القومية في الصحاري؟

أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات لجانًا للعاملين في المشروعات القومية في الصحاري، للتصويت بها باعتبارهم وافدين مثل لجنة العاصمة الإدارية الجديدة.اضغط هنا