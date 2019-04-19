مصر | السجن سنتين لطبيبة وغرامة 20 ألف جنيهًا لإهمالها الطبي في حق المرضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنتين لطبيبة وغرامة 20 ألف جنيهًا لإهمالها الطبي في حق المرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة دراو الجزئية بمحافظة أسوان، بالسجن سنتين مع الشغل وكفالة 10 ألاف جنيهًا لإيقاف الحكم على التهمة الأولى وغرامة عشرون ألف جنيها عن التهمة الثانية على الطبيبة سحر عبد الديم عبد القادر أخصائية النساء والتوليد بمركز دراو بتهمة الإهمال الطبي وإخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول مهنتها.

وكانت محكمة دراو الجزئية قد قضت على الطبيبة بسنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيهًا عن التهمة الأولى وغرامة عشرة آلاف جنيهًا عن التهمة الثانية، بعد أن تقدمت السيدة دعاء محمد يوسف ووكيل عنها أحمد مصطفى أحمد على المحامي واتهمت النيابة العامة الطبيبة أنها تسببت خطأ فى إصابة المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها بأن أخلت إخلالا جسيم بما تفرضه عليها أصول مهنتها.

وقالت تقرير الطب الشرعي أن الطبية قامت بإعطاء المجني عليها عقار الفاجى برست، وتركتها تغادر العيادة دون أن تقوم بملاحظتها، ولم تكتشف الانفجار الرحمي للمجنى عليها عند عودتها للعيادة مرة أخرى، ولم تقم بتوليدها قيصريًا، واستمرت فى توليدها طبيعيًا، حيث كان يستوجب على الطبيبة بعمل قيصرية عاجلة قبل حدوث الانفجار الرحمي وليس الانتظار مما ترتب عليه انفجار الرحم وانفصال المشيمة وتوقف تدفق الدم إلى الجنين مما أدى إلى وفاته.

كما قامت الطبيبة المشكو فى حقها بخياطة الرحم بشكل خاطئ، مما أدى إلى حدوث ناسور مهبلى بين الحالب الأيسر وضيق فى نهاية الحالب عند دخوله المثانة داخل خياطة الرحم، كما قضت المحكمة بغرامة عشرون ألف جنيهًا عن التهمة الثانية وهى إجراء قيصرية فى مكان غير مرخص لإجراء مثل هذه العمليات.