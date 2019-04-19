أخبار مصر | برلماني عن حزب النور يُدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية بالسعودية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن حزب النور يُدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية بالسعودية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلي النائب أحمد الشريف، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب النور، بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية 2019 على بعض مواد دستور 2014، داخل مقر القنصلية بمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حشود كبيرة من أعضاء الحزب العاملين بالمملكة، وبحضور القنصل العام الدكتور حازم رمضان.

يذكر أن حزب النور أعلن موافقته علي التعديلات الدستورية، من خلال تصويت هيئته البرلمانية بالموافقة داخل مجلس النواب، ودعا أعضائه في الداخل والخارج للتصويت بـ"نعم".