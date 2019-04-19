أخبار مصر | سفارة مصر في فيينا: تصويت المصريين على التعديلات الدستورية "إيجابيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارة مصر في فيينا: تصويت المصريين على التعديلات الدستورية "إيجابيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت سفارة مصر في فيينا، اليوم الجمعة، أن تصويت الجالية المصرية في النمسا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، "جاء إيجابيا" في يومه الأول.

وأوضحت السفارة المصرية في فيينا أن عملية الاقتراع تمت في هدوء وسلاسة وأجواء طبيعية.

وأعرب مشرفون على الاستفتاء – فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا – عن رضائهم الكامل عن مستوى مشاركة المصريين في الاستفتاء، متوقعين أن تكون نسبة التصويت والمشاركة أعلى يومي السبت والأحد المقبلين بسبب عطلة نهاية الأسبوع في النمسا.

يذكر أن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج اتسمت في يومها الأول باهتمام وبتسهيلات جيدة من السفارة المصرية فى فيينا بإشراف من السفير عمر عامر والقنصل العام محمد فرج وأعضاء البعثة. وتتواصل عملية التصويت يومي غدا وبعد غد.