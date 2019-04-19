أخبار مصر | سفير فلسطين: محمود عباس يزور مصر غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير فلسطين: محمود عباس يزور مصر غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى مصر، السبت، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح السفير الفلسطينى أن الرئيس عباس سيشارك أيضا فى اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، الأحد، لبحث الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والذى يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين.

وأضاف أن الرئيس عباس سيطلع وزراء الخارجية العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.