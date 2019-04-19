أخبار مصر | غدا.. وزيرة الصحة تدلى بصوتها في مدرسة مصطفى كامل بالشيراتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزيرة الصحة تدلى بصوتها في مدرسة مصطفى كامل بالشيراتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح غدا السبت، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسى بمساكن الشيراتون.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات بقيادة المستشار لاشين إبراهيم، كشفت عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر بجميع المحافظات، ستكون خلال ثلاثة أيام بداية من السبت 20 أبريل 2019 وحتى يوم الاثنين 22 أبريل.