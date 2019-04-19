أخبار مصر | بدء تصويت المصريين فى لوس أنجلوس على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تصويت المصريين فى لوس أنجلوس على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، عملية تصويت المواطنين المصريين بقنصلية مصر العامة بلوس أنجلوس في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت القنصلية العامة المصرية بلوس أنجلوس قد أهابت بأبناء الجالية في الساحل الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الاستفتاء، موضحة أنه يمكن الاطلاع على المعلومات الإضافية سواء المتعلقة بتعديل بعض مواد دستور ٢٠١٤ أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بقواعد التصويت من خلال الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في (140) مقرا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.