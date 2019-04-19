أخبار مصر | منح درجة الدكتوراه لأول دراسة أثرية متخصصة عن المصاحف الفارسية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منح درجة الدكتوراه لأول دراسة أثرية متخصصة عن المصاحف الفارسية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الباحث الأثري محمد الغول المدرس المساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه في علم الآثار، في فن تزويق المصاحف الإيرانية، دراسة آثارية فنية مقارنة في ضوء مجموعات متاحف القاهرة ودار الكتب المصرية".

ومن ناحيتها قالت الدكتورة شادية الدسوقي أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها كأول دراسة أثرية متخصصة في الوطن العربي تتناول كنوز مخطوطات المصاحف الفارسية النفيسة المحفوظة في متاحف القاهرة ودار الكتب المصرية مع مقارنتها بمثيلاتها في المتاحف العالمية المختلفة.

وأضافت دسوقي أن الباحث بذل في الدراسة جهدًا كبيرًا للغاية حيث كشفت عن احتواء هذه المجموعات على نماذج وأعداد وفيرة ومميزة من المصاحف الفارسية التي تُعَدُّ بحق من كنوز ونفائس المخطوطات ذات القيمة الفنية والأثرية الكبيرة التي لا تقدر بثمن.

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ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة سابقا إن الدراسة شملت نشر لـ 27 مخطوط إيراني فارسي من أندر وأغنى نماذج المصاحف الفارسية ترجع إلى عصور تاريخية وفترات زمنية متعددة، فضلًا عن عمل بطاقات تعريفية لهذه المصاحف وتصحيح ما ورد من معلومات خاطئة في سجلات تلك المجموعات، بالإضافة إلى عمل رسم بياني وإحصائية هامة جدا لأول مرة لهذه المصاحف النفيسة.

وقال الباحث الأثري محمد الغول إن رسالته تتكون من مجلدين اثنين ضخمين، الأول يشمل الجانب الوصفي والتحليلي لهذه المخطوطات وتناول كافة الفروع والفنون المتعلقة بها من خط وتذهيب وتصوير وتجليد وزخرفة وغيرها.

والثاني يشتمل على فهرس وكتالوج الأشكال واللوحات الفوتوغرافية التي تنشر علميًا لأول مرة، حيث تم تفريغ ما يزيد عن 365 شكلًا من عمل الباحث، وبلغ عدد اللوحات والصور الفوتوغرافية أكثر من 533 لوحة مع تزويد هذا الكتالوج الهام بمجموعة قيمة من صور المخطوطات الفارسية المحفوظة في متاحف ومكتبات عالمية ولا سيما مكتبات ومتاحف إيران نفسها.

وقد أشادت لجنة الحكم والمناقشة التي تكونت من الأستاذة الدكتورة شادية الدسوقي عبد العزيز، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية ورئيس قسم الآثار الإسلامية السابق بكلية الآثار جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد، أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة سابقا، والأستاذ الدكتور نصار محمد منصور أستاذ الآثار وفنون الكتاب الإسلامي بكلية الفنون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، على البحث وأوصت بمنحه درجة الدكتوراه في علم الآثار الإسلامية بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات العربية والأجنبية.