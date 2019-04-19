أخبار مصر | نقيب العلميين: مصرون على المسار القانوني رغم ما نمر به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب العلميين: مصرون على المسار القانوني رغم ما نمر به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إنه بالرغم من ما تمر به نقابتنا الغراء من ظروف وما ينشره بعض أعضائها ومن ليس لهم صفة من إعلانات ومن مخالفات جسيمة لنقابتهم والقانون، إلا أننا مصرون على اتخاذ المسار القانوني.

وأضاف المليجي، إنه بناء على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رقم 37737 لسنة 73 الصادر يوم الخميس 11 /4 /2019 بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس النقابة 23 /3 /2019 واستمرار النقيب في ممارسة مهام منصبة وأيضا الوكيل الأول وأمين الصندوق وأيضا الغي القضاء الجمعية العمومية غير العادية ليوم 12 /4 /2019، وبالتالي كل ما يقوم به بعض أعضاء النقابة من إعلان عن انتخابات نقيب للعلميين غير قانوني ومخالف وسوف يكلف النقابة مبالغ طائلة حال الاستمرار فيه وفضلا عن ذلك فان القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وتابع: قد أكد على صحة الجمعية العمومية ليوم 29 /3 /2019 وما صدر عنها من قرارات وقد تم اعتمادها واعتماد قراراتها ومن هذا المنطلق سوف نقوم بعمل إعلان قانوني معتمد وموقع من النقيب القانوني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل انتخابات عامة مبكرة كما أوضحت سابقا على كافة المقاعد "النقيب ومجالس الشعب السبعة ومجالس الفروع السبعة والعشرون".

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وأكد نقيب العلميين، أن نقابة المهن العلمية ستبقي بفضل الله ثم بتعاونكم معنا نموذجا وقدوة لغيرها كما كانت على مرور الأيام، مشيرا إلي دفاعه عن العلوم الأساسية وقبلت مهمة تمثيلها فى المجتمع، دارسا وباحثا وعالما متخصصا ثم كنقيب للمهن العلمية إيمانا منى بأن التفوق فيها هو الطريق الأوحد لتحقيق النصر فى مجالات الصراعات الدولية المعاصرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحربيا.

وتابع: أما خصومى الفرحين باحتلال مكتبى وإجلاس صغير عليه مكانى وإقامة حفلة راقصة تجمع الشبان والشابات وحرصهم وتناوبهم على الظهور أمام الكاميرا فقد أثبتوا لأنفسهم وبأنفسهم للكافة أنهم (مخطئون) مستعجلين على الميراث فيقتلون أباهم وأساتذتهم بدم بارد ويمارسون لإخفاء جريمتهم لعبة الكذب والتدليس والتلبيس، ومع أن القضاء فى كل مرة يتعقبهم فيفشل كيدهم ويظهر الحقيقة ويعلنها فقد اثبت ما أنزلوه من إعلان أنهم لا يرتدعون وفى غيهم يتمرغون ويتلونون.

وكان أعلن مجلس نقابة العلميين، بناء علي قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل الجاري، بسحب الثقة من النقيب العام، عن فتح باب الترشح علي مقعد النقيب العام للعلميين، وذلك لاستكمال المدة الباقية.

ويأتي ذلك يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري، وحتي الجمعة 3 مايو المقبل، في أيام العمل الرسمية بالنقابة العامة والفروع، علي أن تجري الانتخابات يوم السبت 18 مايو المقبل، من الساعة العاشرة صباحا وحتي السادسة مساء، في كافة فروع الجمهورية.