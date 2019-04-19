أخبار مصر | "التهامي" يحيي الليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التهامي" يحيي الليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل أبناء الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي والإسلامي بمولد عبدالرحيم القنائي بمحافظة قنا.

ومن المقرر أن يكون الاحتفال بالليلة الختامية غدا السبت ويحيها الشيخ محمود التهامي بميدان مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتحتفل محافظة قنا، بمولد سيدي عبد الرحيم القنائى، حيث يشهد احتفاله ما يقدر بنصف مليون زائر، في احتفالات سباق الخيول "المرماح" و"التحطيب" -لعبة العصي- وفتح الساحات والدواوين الصوفية.