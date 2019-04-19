شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إقبال كثيف من الجالية المصرية بميلانو على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار العمالي، عزت عمران بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو «إن هناك إقبالا كثيفا من جانب الجالية المصرية بإيطاليا على التصويت على التعديلات الدستورية».

وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في ميلانو بدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا بتوقيت ميلانو وهو نفس توقيت القاهرة، وسوف تستمر العملية حتي التاسعة مساءً.