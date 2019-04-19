شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: تسلمنا النقابة بعجز 222 مليون جنيه وأصبح لدينا فائض 178 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد نقيب المهندسين هاني ضاحي، وهيئة مكتب النقابة العامة، لقاء مفتوح مع مهندسي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة «قنا، بني سويف، المنيا، الأقصر، سوهاج»، بمقر نقابة مهندسي أسيوط.

وقال «ضاحي»، أن عدد المهندسين وصل إلى 750 ألف مهندس، وهناك معوقات أساسية تواجههم والجميع يعلمها ونعمل على إزالتها، وأن المجلس الحالي عندما بدأ يتحدث عن المعاشات رأينا أن المعاشات في العام الواحد تكلف النقابة مليار جنيه، وكانت موارد النقابة تعاني من عجز خلال السنوات الماضية، واستطاعت النقابة خلال عام واحد النجاح في سد العجز الممثل في 222 مليون جنيه، وهي تركه ثقيلة ورثناها وحققنا فائض قدره 178 مليون جنيه في فتره قصيرة لا تتجاوز 10 أشهر فقط، ونسعي لتحسين موارد النقابة.

وأوضح «ضاحي»، أن القانون الحالي قديم وهو الآن لا يخدم جموع المهندسين، ومعظم بنوده لا تناسب الوقت الحالي خاصة أن هناك مواد تتحدث بـ«المليم» على شيكارة الأسمنت، موكدًا أن الحديث عن قانون جديد سيستغرق أعوامًا، ولكننا رأينا أن تعديل بعض بنود القانون هو الأفضل في الوقت الحالي.

وشدد «ضاحي» على أن المجلس فوجئ بتقديم قانون من قبل بعض النواب المهندسين، وتقدمت النقابة بتعديلات حول 17 مادة وتم الاتفاق مع البرلمان على تقديم تعديل القانون من قبل القنوات الشرعية والمتمثلة في مجلس النقابة الحالي، والتعديلات تضمنت 17 مادة فقط، وذلك لتعديل مسار المهنة، ورفع كفاءة المهندسين، وتحسين دخل النقابة، والحفاظ على أخلاقيات المهنة، ومقدرات الوطن من خلال مهنة الهندسة، بالتزامن مع المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بكافة أنحاء مصر«.

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ولفت نقيب المهندسين، إلى أن هناك تراخي واهمال في بعض المشروعات والتي توقف بعضها خلال الفترة الماضية مثل «مصنع المكرونة»، وعندما بدأنا في العمل فوجئنا بأن المصنع مقطوع عنه المياه والكهرباء، ونجحنا في إعادتهما، والآن نحن ننتظر بعض الخبراء لكي يضعوا بين أيدينا التقرير النهائي، بالاشتراك مع المهندسين لنبدأ العمل فورًا في إحياء هذا المصنع الهام.

ولفت إلى إنه فوجئ في الجمعية العمومية الماضية في شهر 12، برغم وجود 55 ملاحظة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهناك عجز واضح، وتم تصحيح كل هذه الملاحظات، وقمنا بجمعية عمومية وانتهت بالقبول، والبعض طالب بتحويل أعضاء المجلس السابق للتحقيق ورفضت ذلك لأننا جميعًا مهندسين، بمجموعة مهندسين تقوم بتوزيع استمارات لجميع المهندسين سواء داخل مصر أو خارجها، وعلى صفحات السوشيال ميديا للحديث عن زيادة المعاشات، وعندما قمنا بالسؤال كان الرد حركة تدعي «بناء» وتواصلنا معهم لكي نشرح لهم الوضع المالي الحالي فرأينا أنهم على وعي كبير ويعملون وفق خطة منظمة ويحاولون «توريط المجلس»، ورأينا أن الوضع به «شغل انتخابات» خاصة التجديد النصفي القادم.

واستطرد نقيب المهندسين: «الخريجين من الجامعات الحكومية ذات مستوى راقي، إلا أن بعض المؤسسات الأخرى تقدم تعليم هندسي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب لمزاولة مهنة الهندسة، وبالتالي اهتمت النقابة بالتعاون مع النقابات الفرعية، بعمل دورات تدريبية لإعادة تأهل المهندسين حديثي التخرج، كما أن هناك اتجاه بالنقابة لإعادة الاستثمار والاستغلال الأمثل، لأصول النقابة، والتي توقفت منذ فترة طويلة، وتم إجراء تقييم مبدأي لها جميعا من خلال متخصصين، ومن المنتظر وصول خبراء ألمان منتصف رمضان المقبل، لدراسة إمكانية إعادة تشغيل المصنع، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف النقابات الفرعية مع النقابة العامة ليتم تحقيقه بسهولة.

وأكد «ضاحي»، أن أعضاء مجلس النقابة الحالي جميعهم لا ينتظروا أي عائد من النقابة، ولا يتقاضون أي بدلات، خاصة أن أغلبهم يتولون مراكز بالدولة، وعلاقتهم جيدة بالجهات الحكومية والتي تساعد النقابة في تلبية مطالب أعضائها.

وطالب نقيب المهندسين بضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موجهًا الشكر لجميع مهندسي أسيوط والمحافظات المجاورة.