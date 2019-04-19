شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بالمقاولون العرب بالخارج يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك العاملون بشركة المقاولون العرب بفروع الشركة في الخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد موافقة مجلس النواب عليها.

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وأشار المهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب أن العاملين بالشركة يدركون مسئوليتهم الوطنية على مدار تاريخ الشركة بجانب دورهم في التنمية والتعمير وأن العاملين قد سارعوا في الاستجابة والتوجه إلى لجان الاستفتاء لممارسة حقهم الدستورى وواجبهم الوطنى انطلاقا من وعيهم بأهمية المشاركة في الاستفتاء وتوجيه رسالة للعالم توضح وعى المصريين في استكمال مسيرتهم نحو التنمية والاستقرار.

وأضاف صلاح إلى أن العاملين بالشركة بالكويت على سبيل المثال قد توجهوا إلى السفارة المصرية للتصويت بأعداد كبيرة بلغت أكثر من 600 مصرى في أجواء احتفالية وفى وجود السفير المصرى وأعضاء السفارة .

وتابع رئيس شركة المقاولون العرب أن باقى فروع الشركة كذلك يتوجه العاملين فيها إلى اللجان للمشاركة في الاستفتاء خلال الفترة المقررة.