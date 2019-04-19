شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يستعد لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دينا عبدالكريم، أمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يستعد لمتابعة أعمال سير عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، في كل المحافظات والمراكز والأقسام، وذلك على مدار الأيام الثلاثة، التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تبدأ السبت وتستمر حتى الإثنين، للوقوف على كل العقبات التي قد تواجه المواطنين وتذليلها.

وأكدت «عبدالكريم»، في تصريحات لها اليوم، على أنه خلال الفترة الماضية، قام الحزب ولا يزال يواصل جهوده بعقد ما يقرب من 2600 مؤتمر على مستوي الجمهورية، بخلاف الندوات التثقيفية والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والجولات، في كافة المحافظات، والتي يتم القيام بها من قبل أمانات الحزب والمراكز والأقسام، وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، لحث المواطنين على المشاركة ووشرح وتوضيح التعديلات وأهميتها في استقرار الدولة، واستكمال خطط ومشروعات التنمية خلال المرحلة القادمة.

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وأوضحت أمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعلى المصلحة العامة، مؤكدة دعمه للدولة في فترة تحتاج إلى نجاح المجموعة وليس نجاح الفرد، مشيرة إلى أن المؤتمرات والندوات ناقشت أهمية المشاركة الإيجابية في الحوارات المجتمعية للتعديلات الدستورية، وتقبل كل الأراء، وأهمية التوعية بالمخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها مصر من الخارج، وعناصر وجماعات في الداخل تكره نجاح الدولة وتسعى لهدمها، منوهة إلى ضرورة تواصل تنفيذ خطة الفعاليات والمبادرات التي يتبناها الحزب لمساندة المواطنين بشكل مستمر.

وأشارت: «إلى حرص الحزب من خلال مبادراته الاجتماعية على صناعة حالة من الوعى العام لدى المواطنين، والتأكيد أن مؤسسات الدولة والأحزاب موجودة معهم في أزماتهم الاقتصادية والإجتماعية، مضيفة أن الحزب يواصل مبادراته المجتمعية، ومساندة توجيهات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة لشعب عظيم.

ويأتي ندوات ومؤتمرات الحزب الجماهيرية، ضمن سلسلة المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الايجابية، وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.