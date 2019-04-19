شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمجر لـ«المصري اليوم»: أعضاء الجالية يشاركون بشغف في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير مصر في المجر، أشرف الموافي، إن السفارة استقبلت عددا من أبناء الجالية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور اليوم، حيث استعدت مسبقا بتجهيز كشوف أسماء الجالية ومن لهم حق التصويت، فضلا عن الترتيبات الخاصة بصناديق الاقتراع.

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وأكد الموافي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن السفارة نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصوص المواد الدستورية المراد تعديلها، فضلا عن وضع نسخة أمام صناديق الاقتراع داخل مقر البعثة.

وتابع: «إن هناك حماسا وشغفا من أعضاء الجالية للمشاركة في هذا الاستحقاق الذي يشرف عليه موظفو السفارة وأعضاء البعثة الدبلوماسية، لافتا أنه تلقى اتصالات هاتفية من بعض أبناء الجالية باعتذارهم عن الذهاب إلى السفارة في اليوم الأول لارتباطهم بظروف خاصة، منها ظروف مرضية، مؤكدين على المشاركة في اليوم الثاني والثالث».

وأشار إلى أن يوم الاستفتاء وأيام المناسبات الوطنية، هناك تكاتف من أبناء الشعب المصري المتواجدين منذ عشرات السنوات في المجر، وكذلك أبناؤهم المولودون في العاصمة بودابست، كما أن لديهم شغفا بالتعرف عن مصر والأحداث السياسية، موضحا أن رابطة المصريين المسجلة رسميا في المجر تلعب دورا تثقيفيا بالتعاون مع السفارة في نشر الوعي السياسي والثقافي، مشيرا إلى أن آخر لقاء جمعه مع أعضاء الرابطة أوضح فيه حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في الفترة الماضية، فضلا عن حجم الصادرات والواردات، والتبادل التجاري بين مصر والمجر.