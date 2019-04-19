شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن تتسلم مقار لجان التصويت على تعديلات الدستور بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت قوات الأمن والجيش، الجمعة، جميع المقار الإنتخابية بمحافظة الدقهلية لتأمينها في لبدء التصويت على التعديلات الدستورية غدا السبت ولمدة ثلاث أيام، بنطاق المحافظة وعددها، 790 مركز انتخابى يضم 992 لجنة فرعية.

كما قامت قوات التأمين بتقسيم مدخل اللجان إلى قسمين «دخول وخروح» لتسهيل الأمور على الناخبين خلال الإدلاء باصواتهم كما قامت بتقسيم الطوابير على الجانبين أحدهما للنساء والثانى للرجال بالإضافة لطلب عنصر نسائى بكل لجنة للكشف عن المنتقبات .

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وأضافت أنه تم نشر قوة تأمين أخرى بسيارة مهمتها تأمين محيط المركز الإنتخابى وهناك تعليمات مشددة بالتعامل بالسلاح مع أي فرد مسلح يخترق قوات التأمين أو طوابير الناخبين بالإضافة لتعليمات بالقبض فوراً على أي شخص يحاول إثارة الشغب داخل أو خارج اللجان وفي محيط 200 متر من الجانبين .

كما فرضت مديرية أمن الدقهلية اجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان حيث نشرت، قواتها بالشوارع وبمحيط اللجان ووضعت بكل لجنة ضابط شرطة واثنين من الأفراد للتعامل مع أي عمليات شغب، كما نشرت ضباط وأفراد المرور لتسيير وتسهيل الحالة المرورية بمحيط اللجان .

كما خصص الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، كرسى متحرك بكل لجنة للتيسير على كبار السن والمعاقين، في الإدلاء بأصواتهم كما جهز غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة .

يذكر ان محافظة الدقهلية بها 4 مليون و245 ألف و249 صوت انتخابي وتم تقسيم المحافظة إلى لجنة عامتين للإنتخابات الأولى ومقرها محكمة المنصورة الإبتدائية والثانية مقرها محكمة دكرنس الإبتدائية.