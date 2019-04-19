شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ الشرقية يتابع جاهزية المدارس وتأمينها استعدادا للاستفتاء على الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجمعة، بجولة تفقدية داخل مركز مدينة الزقازيق شملت تفقد لجان مدارس كفر الحلبي الإبتدائية و أحمد عرابي الإعداية بنين و الثانوية الفندقية بالزقازيق للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين و الذين لهم حق التصويت في الإستفتاء على التعديلات الدستورية و التي من المقرر ان تنطلق غدأ السبت و لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

إطمان المحافظ على إجراءات تأمين المقار ولجان الإستفتاء و تذليل كافة المشاكل و المعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف على عملية الإستفتاء و الإنتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة و الشرطة لتخرج عملية الإستفتاء بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

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كما قام المحافظ بتفقد اللجنة العامة لحي أول و ثان الزقازيق والمقامة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق للتأكد من جاهزيتها و إستعدادها لإستقبال عملية فرز الأصوات المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و 284 ألف و 983 ناخب و ناخبة لهم حق التصويت و المشاركة في الإستفتاء للإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركز إنتخابي بنطاق المحافظة يستوعب 1159 لجنة فرعية.

وأكد المحافظ أن المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت إتجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه و مسئولياته في سبيل رفعته و إستمراره مشيرا إلى أن التصويت حق كفله الدستور لكل مواطن يجب أن يحافظ عليه.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات للقيادات التنفيذية بالمرور على لجان الإستفتاء والتأكد من مصادر الإضاءة و المياه و التهوية ووسائل الحماية المدنية و طفايات الحريق وتوزيع المولدات الكهربائية بشكل يتيح التغلب على أيه مشكلات في الكهرباء فور حدوثها.

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المدارس وتأمينها استعدادا للاستفتاء على الدستور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المدارس وتأمينها استعدادا للاستفتاء على الدستور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المدارس وتأمينها استعدادا للاستفتاء على الدستور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المدارس وتأمينها استعدادا للاستفتاء على الدستور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المدارس وتأمينها استعدادا للاستفتاء على الدستور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المدارس وتأمينها استعدادا للاستفتاء على الدستور