شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يشارك باستفتاء الدستور في تنزانيا: الأسعار غالية في كل مكان.. الأمن أهم (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الكابتن مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مقر سفارة مصر في تنزانيا.

واستقبل السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر في تنزانيا، «عبدالغني»، داخل مقر السفارة، وسط مشاركة عدد من المصريين في التصويت على تعديل الدستور.

ووجه «عبدالغني» رسالة إلى المصريين في جميع أنحاء العالم طالبهم فيها بالمشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن موقفهم، سواء بالتأييد أو الرفض.

Advertisements

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: «نمر بمرحلة ازدهار هذه الأيام نريد استمرارها بعد مرور مصر بفترة صعبة بسبب عدم الاستقرار».

وتابع: «كل مكان في العالم فيه أسعار غالية لكن الأهم هو الأمان الذي نعيشه».

من جانبه، قال السفير محمد جابر أبوالوفا إن المصريين توافدوا على مقر السفارة منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم.

وحث «أبوالوفا» المصريين على المشاركة في الاستفتاء، قائلا: «يجب على كل مواطن استخدام حقه في إبداء رأيه بغض النظر عن موقفه من التعديلات سواء بتأييدها أو رفضها».