شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 585 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، عودة 585 مصريا عبر منفذ السلوم البري، بينهم 409 سافروا بصورة شرعية و176 بصورة غير شرعية، وعبور 398 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال اللواء هشام نصر، في بيان اليوم، الجمعة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1075 عبر المنفذ، منهم 237 مصريا و838 ليبيا.
وأوضح «نصر» أنه «تم إنهاء إجراءات مغادرة 127 شاحنة محملة بالبضائع، والمواد الغذائية، ومواد البناء، والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 180 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري».
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