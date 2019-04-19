شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة يستعرض إنجازات الدولة في قطاع السياحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعرض السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنجازات الدولة في قطاع السياحة، حيث أكد أن مصر قلب العالم وأصل الجمال ومنارة العلم وهبة النيل والفن والثقافة، فمصر فتحت أبواب العلم والمعرفة للعالم.
وأكد السفير، عبر الفيديو المنشور على صفحته تحت عنوان «التحدى والإنجاز في مجَال السياحة»، أن مصر أنجزت في وقت قياسي مشروعات أثرية بقيمة ٣.٥ مليار جنيه، وأوشكت على الانتهاء من المتحف المصري الكبير بتكلفة ٢١ مليار جنيه، حيث سيكون المتحف الكبير درة متاحف العالم وأكثرها، كما تم إنشاء ٤ مدن شاطئية جديدة بمواصفات تنافسية إقليمية وعالمية وتمت مضاعفة الاكتشافات الأثرية، فضلا عن السياحة العلاجية والدينية، فمصر كنز من الآثار الضخمة مصر التاريخ والحضارة.
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