شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلن نقل إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعلن شركة مصر للطيران عن نقل إقلاع 6 رحلات دولية من صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 إلى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اعتبارا من 15 مايو المقبل، على أن يستمر وصول رحلات العودة من نفس النقاط إلى القاهرة إلى مبنى الركاب رقم 3 كما هو دون تغيير، وذلك تخفيفا لحركة التشغيل في صالة السفر بمبنى الركاب رقم ٣ وإجراء عمليات الصيانة بها. الوجهات المشار إليها هي: رحلات روما رقم MS791 وMS793 Advertisements رحلات ميلانو رقم MS705 وMS703 رحلة بودابست رقم MS751 رحلة فيينا رقم MS797 لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران على 090070000 من أي خط أرضي، أو 1717 من أي هاتف محمول.

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