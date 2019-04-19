شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 516 طن قمح للشون والصوامع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام سيرعملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم ٢٠١٩ حتى اليوم بلغت ٥١٦ طنا و٣١٢ كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ ٢٢١ طنا و٤٤٠ كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هي ٥١ صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية ٣٨٩ ألفا و٦٩٠ فدانا.