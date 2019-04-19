شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفالات المواطنين بمدينة نصر للحث على المشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من المواطنين على أنغام الأغانى الوطنية بمدينة نصر، لحث المواطنين على التصويت على التعديلات الدستورية التى تبدأ غدا السبت، داخل مصر، وشهدت الاحتفالية التى نظمها عدد من المواطنين العديد من الأغانى والهتافات الوطنية.

وحرص عشرات المواطنين من قائدى السيارات على المشاركة بمسيرة جابت شوارع مدينة نصر رافعين أعلام مصر، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.