شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر ناخب فى الكويت "21يوما" يشارك والديه فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مقر الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية في الكويت، مساء اليوم الجمعة، أصغر ناخب على مداراليوم، وهو عبدالحميد محمد عبدالحميد "21 يوما"، الذي اصطحبه والداه لمشاركته خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال محمد عبدالحميد -في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت- "أتيت اليوم للإدلاء بصوتي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ لضمان غد أفضل لولدي وفلذة كبدي عبدالحميد، وصممت على مشاركته معي تلك اللحظة، رغم أن عمره لم يتعد 21 يوما".



وأضاف أنه حرص وزوجته، التي لم تسترد كامل عافيتها من الولادة حتى الآن، على المشاركة فى الاستفتاء، ايمانا منهما بأهمية تلك التعديلات فى المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر حاليا، والتي تتطلب من الجميع الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يتوانى فى خدمة الوطن، مثمنا في الوقت نفسه المشاركة الواسعة لأبناء الجالية فى ذلك الاستحقاق الدستوري، والتي تعكس مدى حرص الشعب المصري على التواصل الدائم مع قضايا وطنه.