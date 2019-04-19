شكرا لقرائتكم خبر عن مصر التحدي والإنجاز.. التضامن تنهي معاناة 3 ملايين و600 ألف أسرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت مصر أن تنهي معاناة استمرت لسنوات عبر تطبيق نظام تضامن اجتماعي جديد ذكي وفعال، إذ رفعت عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم النقدي إلى 3 ملايين و600 ألف أسرة، كما رفعت عدد المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي إلى 9.5 مليون مواطن.

كما نجحت مصر في ضم 5% من أصحاب القدرات الخاصة للقوى العاملة في كافة المجالات، فضلا عن العمل ليل نهار في مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتصل إلى كل ربوع مصر.

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حققت الحملة نتائج مبهرة وصرفت 13.7 مليار جنيه إلى 2.2 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018.

وفي إطار حملة مكافحة الإدمان قدمت خدمات علاجية إلى 116 ألف مريض فضلا عن توفير آلاف فرص العمل لدمجهم في المجتمع