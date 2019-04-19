شكرا لقرائتكم خبر عن مصر التحدي والإنجاز.. مشاريع السياحة والاكتشافات الأثرية تتضاعف (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملف السياحة شهد خلال الفترة الماضية سلسلة من الإنجازات، إذ أنجزت مصر مشروعات أثرية بقيمة 3.5 مليار جنيه في فترة قياسية، كما شارفت على الانتهاء من المتحف المصري الكبير بتكلفة وصلت إلى 21 مليار جنيه .

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كما أنشأت 4 مدن شاطئية عالمية جديدة للمنافسة إقليميا وعالميا، وتضاعفت الاكتشافات الأثرية فضلا عن توسيع المشاريع لتشمل السياحة العلاجية والنيلية والدينية والثقافية .