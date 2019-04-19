شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال كثيف من الجالية المصرية بميلانو على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار العمالي عزت عمران ، بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو: إن هناك اقبال كثيف من جانب الجالية المصرية بإيطاليا علي التصويت علي التعديلات الدستورية .
وأشار عمران ، إلى أن القنصلية المصرية العامة في ميلانو ، بدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا بتوقيت ميلانو وهو نفس توقيت القاهرة ، وسوف تستمر العملية حتي التاسعة مساءً
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